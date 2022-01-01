Російських загарбників лякають трупи своїх же солдат: СБУ перехопила чергову розмову

Російських загарбників лякають трупи своїх же солдат: СБУ перехопила чергову розмову
У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині.

«Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в «цинках» приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда», – каже загарбник.

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. «Гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.

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Теги: СБУ, перехоплення
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