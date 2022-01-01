ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках

ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському напрямку без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.

Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.

У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де завтра, 7 липня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 19:00
ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький
Сьогодні, 18:00
Російських загарбників лякають трупи своїх же солдат: СБУ перехопила чергову розмову
Сьогодні, 17:40
У МОЗ заявили, що треба готуватися до нової хвилі COVID-19
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб
05 липень, 18:40
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
04 липень, 19:02
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 3 липня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 3 липня
03 липень, 22:11
Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб
02 липень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де завтра, 7 липня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
 0
Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький
Сьогодні, 18:00
 0
Російських загарбників лякають трупи своїх же солдат: СБУ перехопила чергову розмову
Сьогодні, 17:40
 0
У МОЗ заявили, що треба готуватися до нової хвилі COVID-19
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8