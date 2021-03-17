У монастирі на Волині плели лавандові вінки, щоб допомогти військовим. ФОТО. ВІДЕО

У монастирі на Волині плели лавандові вінки, щоб допомогти військовим. ФОТО. ВІДЕО
У Жидичинському монастирі відбувся благодійний майстерклас. Жінки плели вінки з лаванди. Гроші, які зібрали під час заходу, передали військовим.

Про це розповіла Суспільному організаторка майстеркласу Світлана Якименко.

На території Жидичинського монастиря росте понад 300 кущів лаванди. Початок липня – час для збору квітів, – каже флористка Наталія Стаднюк. 15 жінок об'єдналися, щоб провести благодійний майстерклас та зібрати гроші на потреби українських військових.

Дружина воїна волинської 14-ї бригади ЗСУ Маргарита взяла участь у майстеркласі. Вранці 24 лютого жінка провела чоловіка на службу. Тепер, каже, тримає свій фронт – допомагає війську, працює і доглядає за дітьми.
У монастирі на Волині плели лавандові вінки, щоб допомогти військовим. ФОТО. ВІДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Жидичинському монастирі утворився гуманітарний хаб. Архімандрит Костянтин каже — зараз збирають гроші на другий автомобіль для бійців Збройних сил. Перший уже передали на передову.

Один з насельників монастиря, ієродиякон Пимен Мех, служить у 14 окремій механізованій бригаді. "Він водить машину, яка вивозить з поля боя поранених та померлих", – розповів отець Костянтин.
У монастирі на Волині плели лавандові вінки, щоб допомогти військовим. ФОТО. ВІДЕО

Під час заходу зібрали 4 тисячі 500 гривень, – розповіла організаторка майстеркласу Світлана Якименко.


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Теги: вінки з лаванди, Жидичин, монастир, допомога військовим
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