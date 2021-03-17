У монастирі на Волині плели лавандові вінки, щоб допомогти військовим. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Світлана Якименко.



На території Жидичинського монастиря росте понад 300 кущів лаванди. Початок липня – час для збору квітів, – каже флористка Наталія Стаднюк. 15 жінок об'єдналися, щоб провести благодійний майстерклас та зібрати гроші на потреби українських військових.



Дружина воїна волинської 14-ї бригади ЗСУ Маргарита взяла участь у майстеркласі. Вранці 24 лютого жінка провела чоловіка на службу. Тепер, каже, тримає свій фронт – допомагає війську, працює і доглядає за дітьми.



Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Жидичинському монастирі утворився гуманітарний хаб. Архімандрит Костянтин каже — зараз збирають гроші на другий автомобіль для бійців Збройних сил. Перший уже передали на передову.



Один з насельників монастиря, ієродиякон Пимен Мех, служить у 14 окремій механізованій бригаді. "Він водить машину, яка вивозить з поля боя поранених та померлих", – розповів отець Костянтин.



Під час заходу зібрали 4 тисячі 500 гривень, – розповіла організаторка майстеркласу Світлана Якименко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Жидичинському монастирі відбувся благодійний майстерклас. Жінки плели вінки з лаванди. Гроші, які зібрали під час заходу, передали військовим.Про це розповіла Суспільному організаторка майстеркласуНа території Жидичинського монастиря росте понад 300 кущів лаванди. Початок липня – час для збору квітів, – каже флористка. 15 жінок об'єдналися, щоб провести благодійний майстерклас та зібрати гроші на потреби українських військових.Дружина воїна волинської 14-ї бригади ЗСУвзяла участь у майстеркласі. Вранці 24 лютого жінка провела чоловіка на службу. Тепер, каже, тримає свій фронт – допомагає війську, працює і доглядає за дітьми.Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Жидичинському монастирі утворився гуманітарний хаб. Архімандрит Костянтин каже — зараз збирають гроші на другий автомобіль для бійців Збройних сил. Перший уже передали на передову.Один з насельників монастиря, ієродияконслужить у 14 окремій механізованій бригаді. "Він водить машину, яка вивозить з поля боя поранених та померлих", – розповів отецьПід час заходу зібрали 4 тисячі 500 гривень, – розповіла організаторка майстеркласу Світлана Якименко.

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