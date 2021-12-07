Де завтра, 7 липня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 7 липня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 09:00 до 17:00 за такими адресами:
- вул. Лисенка(частково)
- вул. Малоомельянівська(частково)
- вул. Городецька(частково)
- вул. Тарасова(частково)
- вул. Сєченова(частково)
- вул. I провулок Малоомельянівський(частково)
- вул. Рівненська(частково).
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Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 09:00 до 17:00 за такими адресами:
- вул. Лисенка(частково)
- вул. Малоомельянівська(частково)
- вул. Городецька(частково)
- вул. Тарасова(частково)
- вул. Сєченова(частково)
- вул. I провулок Малоомельянівський(частково)
- вул. Рівненська(частково).
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