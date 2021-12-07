Де завтра, 7 липня, у Луцьку не буде світла





Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».



Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 09:00 до 17:00 за такими адресами:



- вул. Лисенка(частково)

- вул. Малоомельянівська(частково)

- вул. Городецька(частково)

- вул. Тарасова(частково)

- вул. Сєченова(частково)

- вул. I провулок Малоомельянівський(частково)

- вул. Рівненська(частково).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 7 липня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 09:00 до 17:00 за такими адресами:- вул. Лисенка(частково)- вул. Малоомельянівська(частково)- вул. Городецька(частково)- вул. Тарасова(частково)- вул. Сєченова(частково)- вул. I провулок Малоомельянівський(частково)- вул. Рівненська(частково).

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