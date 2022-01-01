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Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький

Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький
Боронячи рідну землю від російських загарбників, загинув мешканець села Бужанка Поромівської громади Петро Висоцький.

Про це повідомив очільник громади Олег Савчук у фейсбуці.

Боєць загинув 2-го липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Привезли тіло Героя у рідне село сьогодні, 6 липня.

Чин поховання відбудеться 7-го липня. Початок о 13:00 біля оселі воїна (вул. Миру, 76).
Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький

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Теги: Петро Висоцький, загинув, Волинь, військовий
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