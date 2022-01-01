Від рук російських окупантів загинув військовий з Волині Петро Висоцький

Петро Висоцький.



Про це повідомив очільник громади Олег Савчук у фейсбуці.



Боєць загинув 2-го липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.



Привезли тіло Героя у рідне село сьогодні, 6 липня.



Чин поховання відбудеться 7-го липня. Початок о 13:00 біля оселі воїна (вул. Миру, 76).

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