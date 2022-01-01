Погода на завтра, 7 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 7 липня похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.
В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.
В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
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