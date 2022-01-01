Погода на завтра, 7 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.



В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 липня похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

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