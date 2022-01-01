Волинський розрахунок ПТРК «Стугна» знищив до батальйону російської техніки та окупантів

Розрахунок ПТРК «Стугна» 14 окремої механізваної бригади імені князя Романа Великого знищив до батальйону техніки та живої сили ворога.Про це йдеться на сторінці бригади.Військовослужбовець 14 ОМБР Кирило жартома називає себе «мисливцем за ворогом». Хоча жарту, в тому, як називає себе хлопець, - дещиця. В активі розрахунку ПТРК «Стугна» князівської бригади - до батальйону знищеної техніки та живої сили ворога."Працюємо результативно, «улов» є практично завжди, - ділиться Кирило. – Хоча іноді доводиться добряче натерпітися, поки «вистежиш» ворога, - як на рибалці… Найуспішніший в плані трофеїв виїзд – 2 БМП-3 і 4 одиниці живої сили ворога за один день. День тоді, видався, знаєте, такий собі, нас добряче «прасували» впродовж кількох годин, і настрій був не дуже. А тут вийшов один орк у поле, за ним другий, потім ще двоє. Як результат – мінус усі".Коли ціль уражено – це неймовірні емоції, каже Кирило, і радість, і гордість, і бажання продовжувати. Втім, додає, перш, ніж вразити ціль, її треба вистежити."Коли противника знищено, хочеться миттєво зробити ще один пуск, відразу ж ставимо другу ракету, а вони не вилазять і не вилазять… Доводиться чекати. Тож терпіння – наше все. А ще, буває, між нами трапляються словесні конфлікти з приводу того, хто робитиме пуск", - сміється Кирило.Військові розповіли, що до бійки за можливість зробити вистріл не доходило і монетку не кидали."Маємо правило: пуск ракети робить той, хто знайшов ціль або той, хто сидить за пультом", - сказав воїн.За жартами Кирила та його побратимів криється надпотужна робота, велика жага до життя і до Перемоги! Знаємо, з нашими «мисливцями» переможемо.