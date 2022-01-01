У Луцьку медогляд пройшли 60% дітей, які збираються у перший клас. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
Понад 60% дітей Луцької тергромади, які готуються іти у перший клас, уже пройшли медогляди до школи.
Про це розповіла Суспільному директорка комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська.
Охочих зараз пройти медогляд більше, ніж у квітні і травні, – каже керівниця медзакладу, але черг під кабінетами немає. Усі пацієнти потрапляють на прийом за попереднім записом.
"Зараз є усі вузькопрофільні спеціалісти, вони ідуть у відпустки, але на 10 днів, два тижні. Є домовленість із лікарями, що з 15 серпня жоден лікар, який задіяний у медоглядах, у відпустку не піде", – зазначила Оксана Лєщинська.
Щоб уникнути черг, керівниця поліклініки радить батькам дітей старшого віку – зважати на те, що медогляд діє один календарний рік, отже його не обов'язково проходити саме перед 1 вересня, якщо попередній огляд дитина пройшла взимку чи восени.
Сім’я Ревенків з Рубіжного Луганської області місяць проживає у Луцьку. Прийшли у поліклініку, аби отримати довідку про стан здоров’я дев'ятирічної доньки Мирослави і оформити її у луцьку школу, розповів тато Антон Ревенко.
Під час огляду дитина здала пробу Руф’є. Попереду в дівчинки візит до ще кількох спеціалістів. Зокрема і до офтальмолога. Зі слів директорки поліклініки Оксани Лєщинської, на першому місці, серед проблем, які виявляють лікарі під час профоглядів до школи, – порушення зору.
Як розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, орієнтовно 2,5 тисячі заяв, станом на 6 липня, вже подали батьки майбутніх першокласників у школи Луцької тергромади.
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Про це розповіла Суспільному директорка комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська.
Охочих зараз пройти медогляд більше, ніж у квітні і травні, – каже керівниця медзакладу, але черг під кабінетами немає. Усі пацієнти потрапляють на прийом за попереднім записом.
"Зараз є усі вузькопрофільні спеціалісти, вони ідуть у відпустки, але на 10 днів, два тижні. Є домовленість із лікарями, що з 15 серпня жоден лікар, який задіяний у медоглядах, у відпустку не піде", – зазначила Оксана Лєщинська.
Щоб уникнути черг, керівниця поліклініки радить батькам дітей старшого віку – зважати на те, що медогляд діє один календарний рік, отже його не обов'язково проходити саме перед 1 вересня, якщо попередній огляд дитина пройшла взимку чи восени.
Сім’я Ревенків з Рубіжного Луганської області місяць проживає у Луцьку. Прийшли у поліклініку, аби отримати довідку про стан здоров’я дев'ятирічної доньки Мирослави і оформити її у луцьку школу, розповів тато Антон Ревенко.
Під час огляду дитина здала пробу Руф’є. Попереду в дівчинки візит до ще кількох спеціалістів. Зокрема і до офтальмолога. Зі слів директорки поліклініки Оксани Лєщинської, на першому місці, серед проблем, які виявляють лікарі під час профоглядів до школи, – порушення зору.
Як розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, орієнтовно 2,5 тисячі заяв, станом на 6 липня, вже подали батьки майбутніх першокласників у школи Луцької тергромади.
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