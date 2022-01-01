Про початок жнив і майно Медведчука для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 липня
06 липень, 23:35
Кажуть, середа – маленька п'ятниця, але зараз день тижня не має значення. Усі ми наче зав'язли у часовій петлі, де на календарі – досі 24 лютого. Однак і у такий складний час добрі новини на сторінках електронних видань не є екзотикою.
Про них ми і згадуємо у постійній рубриці. Жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!
Сьогодні, 6 липня, ми писали про таке:
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Українці, в тому числі й волиняни, допомагають Збройним силам найрізноманітнішими способами.
А крім харчів, речей побуту й одягу, у військових є ще одна потреба – цигарки. Хоч звичка шкідлива, до того ж нині дорога, та на фронті вона комусь дозволяє розслабитися і відволіктися. Виготовленням цигарок зайнявся рожищанин Сергій Приступа.
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ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила дев'ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади з боєприпасами, два взводні опорні пункти та багато техніки.
Окрім того, о 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.
Воїни, не перестаємо вами пишатися! Дякуємо!
ЗСУ за добу ліквідували ще 150 військових Російської Федерації
150 «двохсотих» орків за добу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 600 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
артилерійських систем – 812 (+6) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),
крилатих ракет – 153 (+9),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
спеціальної техніки – 65 (+0).
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Це стосується і пошкоджених будівель сусідньої Рівненщини зокрема.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
На Волині стартували жнива
Одна з найкращих новин у підбірці!
Загальна площа зернових і зернобобових культур складає 323 тис. га. З них: озимі зернові культури – 177 тис. га (пшениця – 151 тис. га, жито – 18 тис. га, ячмінь – 8 тис. га), ярі зернові і зернобобові – 146 тис. га (пшениця – 16 тис. га, ячмінь – 26 тис. га, кукурудза – 59 тис. га, овес – 39 тис. га, гречка – 2 тис. га, просо – 1,1 тис. га, горох – 700 га).
Літак та вертоліт родини Медведчука передали на потреби ЗСУ
Літак та гелікоптер, які належали родині народного депутата Віктора Медвечука, підозрюваного у держзраді, передали у користування Збройним силам України. Захисники точно знають, що робити із цими «подарунками»!
Волинський розрахунок ПТРК «Стугна» знищив до батальйону російської техніки та окупантів
Розрахунок ПТРК «Стугна» 14 окремої механізваної бригади імені князя Романа Великого знищив до батальйону техніки та живої сили ворога.
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Про них ми і згадуємо у постійній рубриці. Жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!
Сьогодні, 6 липня, ми писали про таке:
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Українці, в тому числі й волиняни, допомагають Збройним силам найрізноманітнішими способами.
А крім харчів, речей побуту й одягу, у військових є ще одна потреба – цигарки. Хоч звичка шкідлива, до того ж нині дорога, та на фронті вона комусь дозволяє розслабитися і відволіктися. Виготовленням цигарок зайнявся рожищанин Сергій Приступа.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила дев'ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади з боєприпасами, два взводні опорні пункти та багато техніки.
Окрім того, о 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.
Воїни, не перестаємо вами пишатися! Дякуємо!
ЗСУ за добу ліквідували ще 150 військових Російської Федерації
150 «двохсотих» орків за добу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 600 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
артилерійських систем – 812 (+6) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),
крилатих ракет – 153 (+9),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
спеціальної техніки – 65 (+0).
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Це стосується і пошкоджених будівель сусідньої Рівненщини зокрема.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
На Волині стартували жнива
Одна з найкращих новин у підбірці!
Загальна площа зернових і зернобобових культур складає 323 тис. га. З них: озимі зернові культури – 177 тис. га (пшениця – 151 тис. га, жито – 18 тис. га, ячмінь – 8 тис. га), ярі зернові і зернобобові – 146 тис. га (пшениця – 16 тис. га, ячмінь – 26 тис. га, кукурудза – 59 тис. га, овес – 39 тис. га, гречка – 2 тис. га, просо – 1,1 тис. га, горох – 700 га).
Літак та вертоліт родини Медведчука передали на потреби ЗСУ
Літак та гелікоптер, які належали родині народного депутата Віктора Медвечука, підозрюваного у держзраді, передали у користування Збройним силам України. Захисники точно знають, що робити із цими «подарунками»!
Волинський розрахунок ПТРК «Стугна» знищив до батальйону російської техніки та окупантів
Розрахунок ПТРК «Стугна» 14 окремої механізваної бригади імені князя Романа Великого знищив до батальйону техніки та живої сили ворога.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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