Про початок жнив і майно Медведчука для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 6 липня

Кажуть, середа – маленька п'ятниця, але зараз день тижня не має значення. Усі ми наче зав'язли у часовій петлі, де на календарі – досі 24 лютого. Однак і у такий складний час добрі новини на сторінках електронних видань не є екзотикою.Про них ми і згадуємо у постійній рубриці. Жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!Українці, в тому числі й волиняни, допомагають Збройним силам найрізноманітнішими способами.А крім харчів, речей побуту й одягу, у військових є ще одна потреба – цигарки. Хоч звичка шкідлива, до того ж нині дорога, та на фронті вона комусь дозволяє розслабитися і відволіктися. Виготовленням цигарок зайнявся рожищанинПротиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила дев'ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади з боєприпасами, два взводні опорні пункти та багато техніки.Окрім того, о 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.150 «двохсотих» орків за добу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 600 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,артилерійських систем – 812 (+6) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 107 (+2) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),крилатих ракет – 153 (+9),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,спеціальної техніки – 65 (+0).Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Це стосується і пошкоджених будівель сусідньої Рівненщини зокрема.Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.Одна з найкращих новин у підбірці!Загальна площа зернових і зернобобових культур складає 323 тис. га. З них: озимі зернові культури – 177 тис. га (пшениця – 151 тис. га, жито – 18 тис. га, ячмінь – 8 тис. га), ярі зернові і зернобобові – 146 тис. га (пшениця – 16 тис. га, ячмінь – 26 тис. га, кукурудза – 59 тис. га, овес – 39 тис. га, гречка – 2 тис. га, просо – 1,1 тис. га, горох – 700 га).Літак та гелікоптер, які належали родині народного депутата, підозрюваного у держзраді, передали у користування Збройним силам України. Захисники точно знають, що робити із цими «подарунками»!Розрахунок ПТРК «Стугна» 14 окремої механізваної бригади імені князя Романа Великого знищив до батальйону техніки та живої сили ворога.