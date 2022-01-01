На Волині стартували жнива

На Волині стартували жнива
На Волині розпочалися жнива. Аграрії області розпочали збір озимих ячменю, ріпаку, пшениці.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Загальна площа зернових і зернобобових культур складає 323 тис. га. З них: озимі зернові культури – 177 тис. га (пшениця – 151 тис. га, жито – 18 тис. га, ячмінь – 8 тис. га), ярі зернові і зернобобові – 146 тис. га (пшениця – 16 тис. га, ячмінь – 26 тис. га, кукурудза – 59 тис. га, овес – 39 тис. га, гречка – 2 тис. га, просо – 1,1 тис. га, горох – 700 га).

Окрім того, підлягають обмолоту 123 тис. га технічних культур (ріпак – 50 тис. га, соняшник – 37 тис. га, соя – 36 тис. га).

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Теги: Волинь. жнива
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