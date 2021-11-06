Новинський відмовився від мандата нардепа

Новинський відмовився від мандата нардепа
Бізнесмен та політик Вадим Новинський у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.

Про це він написав у Facebook.

"У 2019 році мені надали довіру виборці міста Маріуполя, інтереси яких я представляв у Верховній Раді України протягом 3 років.

Це був плідний час спільної роботи. Разом із міською владою міста Маріуполя ми реалізували багато проєктів, які вимагали законодавчої підтримки та злагодженої взаємодії з урядом.

І в нас це вийшло. Маріуполь став одним із центрів зростання в Україні, прикладом самоврядування, та містом із високим рівнем життя. То справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас. Якби не війна...

Багато з того, що було зроблено, знищено війною. Значна частина моїх виборців вимушено покинула рідне місто", - написав він.

Новинський заявив, що протягом усього цього часу він займався і продовжує займатися проблемами громадян, які постраждали від бойових дій, – і не лише маріупольців.

"В нових драматичних обставинах, які виникли після окупації Маріуполя, я вірю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, соціальній та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики - час і обставини диктують інші пріоритети.

Вирішив звільнити повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проектах, розвитку національної економіки, служінні ВПЦ та відновленні зруйнованих храмів.

Особливу увагу приділю проектам післявоєнного економічного відродження України як промислової, високотехнологічної та високоосвіченої країни", - заявив Новинський.

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Теги: Новинський, мандат, нардеп
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