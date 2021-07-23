Волинянин біля дому серед кукурудзи вирощував коноплю





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Заборонену культуру чоловік вирощував в одному із сіл Ковельського району. Виявлену коноплю правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 липня, у рамках профілактичної операції «Мак-2022», правоохоронці виявили на присадибній ділянці, належній 54-річному жителю Любомля майже 500 рослин коноплі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заборонену культуру чоловік вирощував в одному із сіл Ковельського району. Виявлену коноплю правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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