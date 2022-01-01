У РНБО розповіли, чи можуть діти виїжджати за кордон без дорослих





Про це



У відомстві зазначають, що також необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди прямує підліток, бо там можуть бути свої вікові обмеження.



Зокрема, у Польщі діти віком 16-18 років вважаються такими, що перебувають без нагляду. Вони мають право подорожувати країною лише із законними представниками.



Дитина може їхати за кордон не обов’язково у супроводі батьків, вони можуть оформити доручення на іншу людину, яка поїде разом з підлітком.



"Батьки дитини можуть дати нотаріально завірене доручення на іншу особу, наприклад, тренера, який буде супроводжувати дитину у подорожі на спортивні змагання в іншу країну", – кажуть у Центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діти до 16 років не можуть без супроводу дорослих виїжджати з України.Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО, коментуючи фейки про щодо самостійного виїзду дітей за кордон.У відомстві зазначають, що також необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди прямує підліток, бо там можуть бути свої вікові обмеження.Зокрема, у Польщі діти віком 16-18 років вважаються такими, що перебувають без нагляду. Вони мають право подорожувати країною лише із законними представниками.Дитина може їхати за кордон не обов’язково у супроводі батьків, вони можуть оформити доручення на іншу людину, яка поїде разом з підлітком."Батьки дитини можуть дати нотаріально завірене доручення на іншу особу, наприклад, тренера, який буде супроводжувати дитину у подорожі на спортивні змагання в іншу країну", – кажуть у Центрі.

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