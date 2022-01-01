У РНБО розповіли, чи можуть діти виїжджати за кордон без дорослих

У РНБО розповіли, чи можуть діти виїжджати за кордон без дорослих
Діти до 16 років не можуть без супроводу дорослих виїжджати з України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО, коментуючи фейки про щодо самостійного виїзду дітей за кордон.

У відомстві зазначають, що також необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди прямує підліток, бо там можуть бути свої вікові обмеження.

Зокрема, у Польщі діти віком 16-18 років вважаються такими, що перебувають без нагляду. Вони мають право подорожувати країною лише із законними представниками.

Дитина може їхати за кордон не обов’язково у супроводі батьків, вони можуть оформити доручення на іншу людину, яка поїде разом з підлітком.

"Батьки дитини можуть дати нотаріально завірене доручення на іншу особу, наприклад, тренера, який буде супроводжувати дитину у подорожі на спортивні змагання в іншу країну", – кажуть у Центрі.

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Теги: РНБО, діти, виїзд за кордон
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