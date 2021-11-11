У Луцьку штрафують та вилучають товар у продавців, які торгують на тротуарах і з авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
У Луцьку працівники Департаменту муніципальної варти вилучають товар у людей, які здійснюють незаконну торгівлю з автомобілів та тротуарів.
Про це розповіла Суспільному інспекторка Оксана Матрунчик.
6 липня інспектори працювали біля автостанції №1, де волиняни та жителі інших областей продавали сільгосппродукцію на автостоянці.
У двох чоловіків, які приїхали з селища Млинів на Рівненщині, вилучили декілька мішків картоплі. Городину вони продавали з багажника авто на дорозі біля ринку.
"Заборонено здійснювати торгівлю з рук у дворах, на вулицях, площах, санкція статті передбачає штраф від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією", – розповіла Суспільному старша інспекторка муніципальної варти Оксана Матрунчик.
Дехто з продавців, до яких підходили інспектори, пояснювали, що місця на ринку їм не знайшлося, тому вони були змушені торгувати на стоянці чи поруч із дорогою.
Поряд із Луцькою автостанцією, де виявили незаконну торгівлю, є два ринки: "Варшавський" та "Пасаж". Чи є вільні місця для торгівлі Суспільне запитало у контролера ринку "Пасаж".
"Відведений цілий ряд під торгівлю сільгосппродукцією, там є завжди вільні місця. Якщо немає, то просяться торгувати біля магазинів підприємців, люди дозволяють, бо розуміють, що це не легка праця, навіть назбирати це відро чорниць", – каже Василь Панасюк.
Після оформлення документів про вилучення товару, який незаконно продавали, у частини торговців, решта продавців згорнули торгівлю на парковці. Зі слів інспекторки Оксани Матрунчик – матеріали про порушення передадуть до суду. Товари тривалого зберігання, які вилучають в торгівців, передадуть на потреби ЗСУ.
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Про це розповіла Суспільному інспекторка Оксана Матрунчик.
6 липня інспектори працювали біля автостанції №1, де волиняни та жителі інших областей продавали сільгосппродукцію на автостоянці.
У двох чоловіків, які приїхали з селища Млинів на Рівненщині, вилучили декілька мішків картоплі. Городину вони продавали з багажника авто на дорозі біля ринку.
"Заборонено здійснювати торгівлю з рук у дворах, на вулицях, площах, санкція статті передбачає штраф від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією", – розповіла Суспільному старша інспекторка муніципальної варти Оксана Матрунчик.
Дехто з продавців, до яких підходили інспектори, пояснювали, що місця на ринку їм не знайшлося, тому вони були змушені торгувати на стоянці чи поруч із дорогою.
Поряд із Луцькою автостанцією, де виявили незаконну торгівлю, є два ринки: "Варшавський" та "Пасаж". Чи є вільні місця для торгівлі Суспільне запитало у контролера ринку "Пасаж".
"Відведений цілий ряд під торгівлю сільгосппродукцією, там є завжди вільні місця. Якщо немає, то просяться торгувати біля магазинів підприємців, люди дозволяють, бо розуміють, що це не легка праця, навіть назбирати це відро чорниць", – каже Василь Панасюк.
Після оформлення документів про вилучення товару, який незаконно продавали, у частини торговців, решта продавців згорнули торгівлю на парковці. Зі слів інспекторки Оксани Матрунчик – матеріали про порушення передадуть до суду. Товари тривалого зберігання, які вилучають в торгівців, передадуть на потреби ЗСУ.
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Коментарі 1
Суки рагулячі тільки відбирати
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