Зеленський доручив Залужному скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних

Зеленський доручив Залужному скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в Офісі президента України.

На засіданні з військовими Зеленський заслухав доповідь Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.

Президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міністерство оборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 5 липня повідомив, що розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану, адже таких дозволів вимагає закон.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

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Теги: Зеленський, Залужний, виїзд за межі проживання, дозволи, військовозобов'язані
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