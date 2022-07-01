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Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід, – Данілов

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян, а Україна прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО.

Про це Олексій Данілов написав у twitter, повідомляє Українська правда.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - йдеться у його дописі.

Секретар РНБО додав, що замість "демілатаризації", якої начебто прагнула Росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес –швидке переозброєння за стандартами НАТО.

Крім того, Збройні сили продовжують насичуватися західною зброєю та технологіями.

Наприкінці червня генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягав на тому, що союзники по Альянсу спроможні продовжувати постачати Україну зброєю стільки, скільки потрібно.

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Теги: Росія, Україна, війна
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