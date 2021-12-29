Перед Ківерцями закінчили ремонт мосту
Сьогодні, 13:16
На початку лютого поточного року розпочали ремонт мосту та 5-кілометрової ділянки Дачне – Ківерці автошляху Р-14, на якій він розташований. Ліву частину мосту розібрали, а на ремонтованому відтинку дороги зняли старий шар дорожнього покриття.
Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.
Із початком повномасштабної збройної агресії Росії всі ремонтні роботи довелось призупинити.
З того часу весь транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом, що значно сповільнювало проїзд, створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв.
"Та це вже позаду – цю частину мосту відремонтували і відновили повноцінний рух. Якість робіт перевірено представником замовника", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.
Із початком повномасштабної збройної агресії Росії всі ремонтні роботи довелось призупинити.
З того часу весь транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом, що значно сповільнювало проїзд, створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв.
"Та це вже позаду – цю частину мосту відремонтували і відновили повноцінний рух. Якість робіт перевірено представником замовника", - йдеться у повідомленні.
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