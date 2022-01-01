Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя





Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, йдеться на сторінці Маріупольської міської ради в



За його словами, внаслідок обстрілів окупантів знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Також розбомблені 40% приватних будинків.



"Більшість з них не підлягає реконструкції. Тому в планах - будівництво нових об'єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж в 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації", - заявив Бойченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повне відновлення Маріуполя після російських бомбардувань займе близько 7-10 років. Процес обійдеться більш в ніж 14 млрд доларів.Про це заявив мер міста, йдеться на сторінці Маріупольської міської ради в Telegram За його словами, внаслідок обстрілів окупантів знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Також розбомблені 40% приватних будинків."Більшість з них не підлягає реконструкції. Тому в планах - будівництво нових об'єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж в 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації", - заявив Бойченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію