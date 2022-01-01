Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя

Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя
Повне відновлення Маріуполя після російських бомбардувань займе близько 7-10 років. Процес обійдеться більш в ніж 14 млрд доларів.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, йдеться на сторінці Маріупольської міської ради в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів окупантів знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Також розбомблені 40% приватних будинків.

"Більшість з них не підлягає реконструкції. Тому в планах - будівництво нових об'єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж в 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації", - заявив Бойченко.

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Теги: Маріуполь, відновлення
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Коментарі 1
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Про що ви пишете, маразм, спочатку потрібно виграти війну, а потім вже відновлювати, можливо і ті люди не доживуть, поки та війна клята буде тривати.
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