У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий
Сьогодні, 13:05
Сьогодні вночі, 6 липня, росіяни обстріляли будівлю університету у Харкові, загинула людина.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.
Огляд місця подіії проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
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Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.
Огляд місця подіії проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
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