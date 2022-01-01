У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий





Про це



За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.



Огляд місця подіії проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 6 липня, росіяни обстріляли будівлю університету у Харкові, загинула людина.Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.Огляд місця подіії проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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