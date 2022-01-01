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У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий

У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий
Сьогодні вночі, 6 липня, росіяни обстріляли будівлю університету у Харкові, загинула людина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.

Огляд місця подіії проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий
У Харкові росіяни обстріляли університет, є загиблий

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Теги: Росія, Україна, війна
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