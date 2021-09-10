На Волині за добу затримали двох п'яних водіїв

На Волині за добу затримали двох п'яних водіїв
За минулу добу у Волинській області патрульні виявили 2-х керманичів з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це інформують на сторінці правоохоронців у Фейсбук.

Одного з водіїв поліцейські зупинили за перевищення допустимої швидкості. Під час перевірки документів патрульні встановили, що чоловік не має чинного страхового полісу та виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

В подальшому водієві запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Alkotest Drager.

Результат ─ 0,86 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази. На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) КУпАП.
Ще одного керманича зупинили на блокпості. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння і також запропонували пройти огляд за допомогою приладу Alkotest Drager.

Результат ─ 1,94 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.

На водія склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

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Теги: п'яний водій, Волинь, патрульні
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