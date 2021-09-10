На Волині за добу затримали двох п'яних водіїв





Про це інформують на сторінці правоохоронців у



Одного з водіїв поліцейські зупинили за перевищення допустимої швидкості. Під час перевірки документів патрульні встановили, що чоловік не має чинного страхового полісу та виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



В подальшому водієві запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Alkotest Drager.



Результат ─ 0,86 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази. На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) КУпАП.

Ще одного керманича зупинили на блокпості. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння і також запропонували пройти огляд за допомогою приладу Alkotest Drager.



Результат ─ 1,94 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.



На водія склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу у Волинській області патрульні виявили 2-х керманичів з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це інформують на сторінці правоохоронців у Фейсбук Одного з водіїв поліцейські зупинили за перевищення допустимої швидкості. Під час перевірки документів патрульні встановили, що чоловік не має чинного страхового полісу та виявили ознаки алкогольного сп’яніння.В подальшому водієві запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Alkotest Drager.Результат ─ 0,86 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази. На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) КУпАП.Ще одного керманича зупинили на блокпості. Під час спілкування патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння і також запропонували пройти огляд за допомогою приладу Alkotest Drager.Результат ─ 1,94 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.На водія склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

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