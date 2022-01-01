ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Сьогодні, 12:17
Державний ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.
Про це йдеться у повідомленні банку.
"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.
У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.
За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар та 36,55-36,64 грн за євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні банку.
"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.
У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.
За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар та 36,55-36,64 грн за євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за добу затримали двох п'яних водіїв
Сьогодні, 12:45
ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Сьогодні, 12:17
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі
Сьогодні, 12:04
У Маріуполі їжу для дітей готують на вулиці, – міська рада
Сьогодні, 11:50
Медіа