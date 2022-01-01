ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют

ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Державний ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на 6 липня встановлено на рівні 35,25-35,461 грн за долар та 36,55-36,64 грн за євро.

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Теги: ПриватБан, .курс валют
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