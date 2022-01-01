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На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян

На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
До оперативного плану відбудови країни включили 43 пошкоджені будівлі Рівненщини.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської військової адміністрації.

Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 5 липня Уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.

Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.

«Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів. Серед них необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло», - розповів Кирило Тимошенко.

Серед перших включених об’єктів для відбудови – 43 цивільних будівель з Рівненщини. А загалом область має більше сотні зруйнованих об’єктів, у тому числі інфраструктурних.
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян

«Усі будівлі постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Це 34 приватні будинки у Здовбиці та Малому Житині, 7 багатоповерхівок в Оржеві, а також дві школи – Оржеві та Великому Жолудську. Характер руйнувань різний. Переважно, це пошкоджені фасади, підірвані вибуховою хвилею дахи, вибиті вікна, шибки, двері та огорожі. Чи не найбільшого руйнування зазнала школа у Великому Жолудську (на фото) Володимирецького району», - повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян

Також Офіс Президента паралельно працює над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд.


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Теги: Росія, Україна, війна, Рівненщина
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