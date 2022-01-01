На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
Сьогодні, 12:30
До оперативного плану відбудови країни включили 43 пошкоджені будівлі Рівненщини.
Про це повідомили у пресслужбі Рівненської військової адміністрації.
Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 5 липня Уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
«Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів. Серед них необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло», - розповів Кирило Тимошенко.
Серед перших включених об’єктів для відбудови – 43 цивільних будівель з Рівненщини. А загалом область має більше сотні зруйнованих об’єктів, у тому числі інфраструктурних.
«Усі будівлі постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Це 34 приватні будинки у Здовбиці та Малому Житині, 7 багатоповерхівок в Оржеві, а також дві школи – Оржеві та Великому Жолудську. Характер руйнувань різний. Переважно, це пошкоджені фасади, підірвані вибуховою хвилею дахи, вибиті вікна, шибки, двері та огорожі. Чи не найбільшого руйнування зазнала школа у Великому Жолудську (на фото) Володимирецького району», - повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Також Офіс Президента паралельно працює над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд.
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Про це повідомили у пресслужбі Рівненської військової адміністрації.
Офіс Президента розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 5 липня Уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
«Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів. Серед них необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло», - розповів Кирило Тимошенко.
Серед перших включених об’єктів для відбудови – 43 цивільних будівель з Рівненщини. А загалом область має більше сотні зруйнованих об’єктів, у тому числі інфраструктурних.
«Усі будівлі постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Це 34 приватні будинки у Здовбиці та Малому Житині, 7 багатоповерхівок в Оржеві, а також дві школи – Оржеві та Великому Жолудську. Характер руйнувань різний. Переважно, це пошкоджені фасади, підірвані вибуховою хвилею дахи, вибиті вікна, шибки, двері та огорожі. Чи не найбільшого руйнування зазнала школа у Великому Жолудську (на фото) Володимирецького району», - повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Також Офіс Президента паралельно працює над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд.
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