Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі





Про це повідомляють у



Минулої доби під удари потрапили обласний центр та населенні пункти Баштанка, Лимани, Засілля і Солончаки. Є загиблі та поранені мирні мешканці.



Пошкоджені два багатоквартирні будинки, три приватні житлові будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад та посіви.



Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених військами рф. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України, розслідування яких триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від обстрілів на Миколаївщині 5 липня загинули та постраждали мирні люди.Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.Минулої доби під удари потрапили обласний центр та населенні пункти Баштанка, Лимани, Засілля і Солончаки. Є загиблі та поранені мирні мешканці.Пошкоджені два багатоквартирні будинки, три приватні житлові будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад та посіви.Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених військами рф. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України, розслідування яких триває.

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