Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі

Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі
Від обстрілів на Миколаївщині 5 липня загинули та постраждали мирні люди.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Минулої доби під удари потрапили обласний центр та населенні пункти Баштанка, Лимани, Засілля і Солончаки. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Пошкоджені два багатоквартирні будинки, три приватні житлові будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад та посіви.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених військами рф. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України, розслідування яких триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаївщина, обстріли, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
Сьогодні, 12:30
ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Сьогодні, 12:17
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі
Сьогодні, 12:04
У Маріуполі їжу для дітей готують на вулиці, – міська рада
Сьогодні, 11:50
Скоїв 6 крадіжок: на Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування
05 липень, 12:39
На Донбасі окупанти обстріляли 18 населених пунктів: є загиблі та поранені На Донбасі окупанти обстріляли 18 населених пунктів: є загиблі та поранені
04 липень, 13:42
Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
24 червень, 12:21
Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7 Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7
26 травень, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу затримали двох п'яних водіїв
Сьогодні, 12:45
 0
На Рівненщині відбудують 43 будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян
Сьогодні, 12:30
 0
ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Сьогодні, 12:17
 0
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі
Сьогодні, 12:04
 0
У Маріуполі їжу для дітей готують на вулиці, – міська рада
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8