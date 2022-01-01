У Маріуполі їжу для дітей готують на вулиці, – міська рада
Сьогодні, 11:50
Діти в окупованому Росією Маріуполі знаходяться без достатньої кількості їжі. Продукти готують прямо на вулиці.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу. Їжі не вистачає. Її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу. Їжі не вистачає. Її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання", - йдеться в повідомленні.
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