Побив та задушив подушкою: на Волині жорстоко вбили пенсіонера
Сьогодні, 11:33
5 липня правоохоронці виявили труп 63-річного жителя с. Кам’януха Камінь-Каширського району із явними зовнішніми ознаками насильницької смерті.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці відразу почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області.
Оперативники з’ясували, що 3 липня зловмисник зламав двері помешкання пенсіонера та проник до його будинку. На фоні неприязних відносин він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той втратив свідомість. Після цього він поклав свого опонента на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер.
Місцезнаходження зловмисника правоохоронці швидко встановили та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуватиме в ІТТ до рішення суду.
Наразі слідчі внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці відразу почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області.
Оперативники з’ясували, що 3 липня зловмисник зламав двері помешкання пенсіонера та проник до його будинку. На фоні неприязних відносин він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той втратив свідомість. Після цього він поклав свого опонента на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер.
Місцезнаходження зловмисника правоохоронці швидко встановили та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуватиме в ІТТ до рішення суду.
Наразі слідчі внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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