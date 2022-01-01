Побив та задушив подушкою: на Волині жорстоко вбили пенсіонера

5 липня правоохоронці виявили труп 63-річного жителя с. Кам’януха Камінь-Каширського району із явними зовнішніми ознаками насильницької смерті.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці відразу почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області.Оперативники з’ясували, що 3 липня зловмисник зламав двері помешкання пенсіонера та проник до його будинку. На фоні неприязних відносин він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той втратив свідомість. Після цього він поклав свого опонента на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер.Місцезнаходження зловмисника правоохоронці швидко встановили та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуватиме в ІТТ до рішення суду.Наразі слідчі внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.