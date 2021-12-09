На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО

На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО
На території АС №1, що знаходиться за адресою вулиця Конякіна, 39, луцькі муніципали викрили точку продажу сурогату.

Про це інформують на своїй сторінці у Фейсбук.

При огляді виявили близько 4,5 літрів рідини з різким запахом спирту, розлитої в пластикову і скляну тару, а також 9 пачок цигарок без марок акцизного податку.
На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО

За цим фактом на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення, згідно ч.3 ст. 156 КУпАП. Матеріали справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який визначатиме міру покарання.

Сума штрафу за порушення ч. 3 ст. 156 КУпАП (торгівля алкогольними напоями з рук) складає від 6800 до 13600 грн.
На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО

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Теги: Луцьк, АС, сурогат, муніципали
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