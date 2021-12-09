На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО
Сьогодні, 11:26
На території АС №1, що знаходиться за адресою вулиця Конякіна, 39, луцькі муніципали викрили точку продажу сурогату.
Про це інформують на своїй сторінці у Фейсбук.
При огляді виявили близько 4,5 літрів рідини з різким запахом спирту, розлитої в пластикову і скляну тару, а також 9 пачок цигарок без марок акцизного податку.
За цим фактом на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення, згідно ч.3 ст. 156 КУпАП. Матеріали справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який визначатиме міру покарання.
Сума штрафу за порушення ч. 3 ст. 156 КУпАП (торгівля алкогольними напоями з рук) складає від 6800 до 13600 грн.
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Про це інформують на своїй сторінці у Фейсбук.
При огляді виявили близько 4,5 літрів рідини з різким запахом спирту, розлитої в пластикову і скляну тару, а також 9 пачок цигарок без марок акцизного податку.
За цим фактом на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення, згідно ч.3 ст. 156 КУпАП. Матеріали справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який визначатиме міру покарання.
Сума штрафу за порушення ч. 3 ст. 156 КУпАП (торгівля алкогольними напоями з рук) складає від 6800 до 13600 грн.
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