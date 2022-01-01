Луцькі медики розповіли про найтяжчу травму, поширену влітку

Луцькі медики розповіли про найтяжчу травму, поширену влітку
Крім приємного і комфортного відпочинку водойми можуть перетворити купання у трагедію. Йдеться про одну з найтяжчих травм людського організму - травму пірнальника.

Про це розповіли у медичному об’єднанні Луцької громади.

"Травма пірнальника - це перелом шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку. Вона приводить до паралічу всіх кінцівок, порушує функції тазових органів, а також сприяє трофічним ранам на тілі: набрякам, пролежням, виразкам, тощо", - розповідає лікар-хірург, кандидат медичних наук Володимир Колихан.

За його словами, це тяжка травма і, на жаль, на сьогоднішній день ніхто у світі не може відновити функцію перерваного спинного мозку. Питання спинальної травми застигло на рівні кількісних змін.

Як людина травмується?

Скаче у воду головою вперед і вдаряється нею в дно. Під час цього вся кінетична енергія тіла припадає на шийний відділ хребта, який може добре втримати голову, але не може втримати тіла і настає перелом хребців зі зміщенням. Відломки або сам хребець пошкоджують спинний мозок, який знаходиться всередині хрестового каналу.

Найчастіше ці травми отримують молоді здорові чоловіки віком від 17 до 35 років.

Травма пірнальника характеризується паралічем нижніх кінцівок, не повним паралічем верхніх кінцівок. Іноді може підняти руку, зігнути її, а розігнути, як правило вже не може. Як розповідає лікар, результати лікування залежать від масивності травми. Якщо вона легка, то лікують консервативним методом, хірургічні методи застосовують при сильних ураженнях, видаляючи уламки кісток і т.д. Кількість травмованих залежить від погоди і рівня води в річках та озерах. Реабілітація таких хворих триває дуже довго.

Володимир Колихан радить, купаючись у водоймі, взагалі не пірнати.
Адже, серед травмованих йому не траплялося жодного професійного спортсмена. Коли сталася біда потрібно витягнути пірнальника з води і обов’язково викликати карету швидкої допомоги та доправити хворого у найближчу лікарню, де йому зможуть надати екстрену медичну допомогу.

За вихідні 2-3 липня до відділення екстреної медичної допомоги Клінічної лікарні звернулося 192 пацієнти, з них - госпіталізовано 57, надано амбулаторну допомогу - 135. 13 разів викликали вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час.

Травмованих пацієнтів звернулося 97, з них - 18 з переломами. 6 людей були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. В операційному блоці хірурги виконали 25 оперативних втручань.

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Теги: травма пірнальника, літо, медики, Луцьк
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