На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя через масове пияцтво заборонять продаж алкоголю російським солдатам
Сьогодні, 11:20
Через масове пияцтво окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам.
Про це повідомляють у ГУР Міноборони.
Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.
Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.
В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУР Міноборони.
Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.
Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.
В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Побив та задушив подушкою: на Волині жорстоко вбили пенсіонера
Сьогодні, 11:33
На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО
Сьогодні, 11:26
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя через масове пияцтво заборонять продаж алкоголю російським солдатам
Сьогодні, 11:20
Луцькі медики розповіли про найтяжчу травму, поширену влітку
Сьогодні, 11:01
У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ
Сьогодні, 10:46
Медіа