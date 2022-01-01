На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя через масове пияцтво заборонять продаж алкоголю російським солдатам





Про це



Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.



Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.



В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

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