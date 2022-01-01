У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ





Про це



За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.



ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.



Наразі питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого знайшли російський паспорт.Про це повідомляє пресслужба ДБР.За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.Наразі питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом.

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