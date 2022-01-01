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У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ

У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ
ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого знайшли російський паспорт.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.

ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.

Наразі питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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