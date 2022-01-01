Бій за Слов’янськ може стати наступним ключовим боєм за Донбас, – британська розвідка





Про це 6 липня повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані їхньої розвідки, пише



Там також вказують, що протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на 5 кілометрів униз від Ізюма, але стикалися з надзвичайно рішучим опором ЗСУ.



Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом Луганської області. На півночі вони кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів військ.



Ситуація на Словʼянському напрямку



За даними Генштабу ЗСУ, там окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного.



ЗСУ відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад у районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.



Днем раніше, 5 липня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що на Слов'янському напрямку ситуація складна.



Там ЗСУ намагаються не дати росіянам створити умови наступу на Слов'янськ. Окупанти пішли на штурм у напрямку сіл Довгеньке та Мазанівка, бойові дії тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слов'янськ у Краматорському районі Донецької області може стати наступним ключовим боєм за Донбас. Наразі російсько-окупаційні війська, ймовірно, розташовані приблизно за 16 кілометрів на північ від міста.Про це 6 липня повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані їхньої розвідки, пише Громадське Там також вказують, що протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на 5 кілометрів униз від Ізюма, але стикалися з надзвичайно рішучим опором ЗСУ.Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом Луганської області. На півночі вони кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів військ.За даними Генштабу ЗСУ, там окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного.ЗСУ відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад у районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.Днем раніше, 5 липня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що на Слов'янському напрямку ситуація складна.Там ЗСУ намагаються не дати росіянам створити умови наступу на Слов'янськ. Окупанти пішли на штурм у напрямку сіл Довгеньке та Мазанівка, бойові дії тривають.

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