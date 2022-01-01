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Російські війська обстріляли Дніпропетровщину

Російські війська обстріляли Дніпропетровщину
Сьогодні вночі, 6 липня, російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 липня, під час повітряної тривоги, близько 19.45 рашисти випустили 4 ракети по території Хмельницької області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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