ЗСУ за добу ліквідували ще 150 військових Російської Федерації
Сьогодні, 09:40
Російська армія втратила близько 36 500 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 600 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
артилерійських систем – 812 (+6) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засоби ППО – 107 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),
крилаті ракети – 153 (+9),
кораблі /катери / – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
спеціальна техніка – 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 600 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
артилерійських систем – 812 (+6) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засоби ППО – 107 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),
крилаті ракети – 153 (+9),
кораблі /катери / – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
спеціальна техніка – 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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