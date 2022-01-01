ЗСУ за добу ліквідували ще 150 військових Російської Федерації





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:



особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 600 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,

артилерійських систем – 812 (+6) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 107 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

Гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),

крилаті ракети – 153 (+9),

кораблі /катери / – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,

спеціальна техніка – 65 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила близько 36 500 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 600 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,артилерійських систем – 812 (+6) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засоби ППО – 107 (+2) од,літаків – 217 (+0) од,Гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),крилаті ракети – 153 (+9),кораблі /катери / – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,спеціальна техніка – 65 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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