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На Миколаївщині повітряні сили збили дві крилаті ракети

На Миколаївщині повітряні сили збили дві крилаті ракети
Вночі, 6 липня, ЗСУ сили збили дві ракети "Калібр", якими росіяни атакували Миколаївську область.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"6 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину. Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 липня, російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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