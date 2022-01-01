 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА

«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
Сьогодні, 5 липня, під час повітряної тривоги близько 19.45 рашисти випустили 4 ракети по території Хмельницької області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.  Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
05 липень, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
05 липень, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
05 липень, 21:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
Схожі новини
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
05 липень, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
05 липень, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
05 липень, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
 0
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
 0
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
 0
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8