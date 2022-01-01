«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Сьогодні, 5 липня, під час повітряної тривоги близько 19.45 рашисти випустили 4 ракети по території Хмельницької області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
05 липень, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
05 липень, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
05 липень, 21:01
Коментарі 0
Останні новини
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
Медіа