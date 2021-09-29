На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма





Про це розповіла Валентина Хомутінкіна.



У кожному з цьогорічних випадків хвороби укуси кліщів недужі отримали на природі, зокрема:



п'ять випадків у Луцьку та Луцькому районі (два – поблизу власних прибудинкових територій, два – на дачних масивах і ще один – на відпочинку біля озера (Теремнівські ставки);

два випадки у Ковельському районі (на дачі та прибудинковій території);

один випадок у Камінь-Каширському районі (у лісовому масиві);

один випадок у місті Володимирі (на дачі);

два випадки "привезеної" хвороби: з Варшави (парк) та Німеччини (ліс).



Фахівці-епідеміологи дослідили 39 кліщів, де в 15 випадках виявили збудники хвороби. За допомогою до медиків цього сезону з приводу укусів кліщів звернулися 240 людей, із яких 57 дітей.



Загалом за останні три роки в області виявлено більш як 70 випадків бореліозу в Горохівському, Луцькому, Маневицькому районах та містах Нововолинську і Луцьку. Цьогоріч на Волині епідеміологи нарахували 150 ензоотичних територій, де були підтверджені укуси зараженими кліщами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині від початку сезону активності кліщів зафіксували 11 випадків лаймбореліозу (хвороби Лайма). За аналогічний період минулого року таких випадків було три.Про це розповіла Суспільному телефоном завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хворобУ кожному з цьогорічних випадків хвороби укуси кліщів недужі отримали на природі, зокрема:п'ять випадків у Луцьку та Луцькому районі (два – поблизу власних прибудинкових територій, два – на дачних масивах і ще один – на відпочинку біля озера (Теремнівські ставки);два випадки у Ковельському районі (на дачі та прибудинковій території);один випадок у Камінь-Каширському районі (у лісовому масиві);один випадок у місті Володимирі (на дачі);два випадки "привезеної" хвороби: з Варшави (парк) та Німеччини (ліс).Фахівці-епідеміологи дослідили 39 кліщів, де в 15 випадках виявили збудники хвороби. За допомогою до медиків цього сезону з приводу укусів кліщів звернулися 240 людей, із яких 57 дітей.Загалом за останні три роки в області виявлено більш як 70 випадків бореліозу в Горохівському, Луцькому, Маневицькому районах та містах Нововолинську і Луцьку. Цьогоріч на Волині епідеміологи нарахували 150 ензоотичних територій, де були підтверджені укуси зараженими кліщами.

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