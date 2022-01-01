Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
Сьогодні, 22:40
Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області травмувався чоловік, який зазнав осколкового поранення.
Про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне.Хмельницький".
"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня на Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.
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Про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне.Хмельницький".
"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня на Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.
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