 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік

Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області травмувався чоловік, який зазнав осколкового поранення.

Про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне.Хмельницький".

"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня на Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
Сьогодні, 23:07
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
Сьогодні, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
Сьогодні, 23:07
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
Сьогодні, 22:40
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
Сьогодні, 22:10
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
Сьогодні, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА «Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
Сьогодні, 23:07
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
Сьогодні, 21:50
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
Сьогодні, 23:07
 0
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
Сьогодні, 22:40
 0
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
Сьогодні, 22:10
 0
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
Сьогодні, 21:50
 0
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8