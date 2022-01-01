Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік





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"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що ввечері 5 липня Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області травмувався чоловік, який зазнав осколкового поранення.Про це у телеграм-каналі повідомляє "Суспільне.Хмельницький"."Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова Ярмолинецької територіальної громади. За його словами, у травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що ввечері 5 липня на Хмельниччині чули вибухи . Мер Хмельницькогопідтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.

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