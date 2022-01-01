Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
Попри увесь негатив, не варто піддаватися депресивному настрою. Війна в країні досі триває, однак добрі новини є щодня. Світло обов'язково переможе темряву, а ми неодмінно святкуватимемо перемогу над рашистами. Аби її пришвидшити, слід підтримувати бойовий дух, вірити у ЗСУ і всіляко допомагати війську у тилу.
А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубриці знижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лише позитив.
Сьогодні, 5 липня, ми писали про таке:
Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи
Двоє спортсменів з Волині візьмуть участь у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків 2022 у складі збірної України.
Так, Едуард Муравський позмагається у спортивній ходьбі на 10 000 метрів, а Євгеній Литвин боротоиметься за звання найкращого метальника молота у Європі.
Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги
Колишній оборонець "Волині" Максим Войтіховський змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі під кольорами одеського "Чорноморця".
Європейський інвестбанк готовий допомогти відбудовувати Маріуполь
Заступник виконавчого директору Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт на Конференції з питань відновлення України у Швейцарії заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя.
Берндт запевняє, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.
Волинянка, яка живе у США, волонтерить для ЗСУ
Уродженка Любешівщини Юлія Фурманчук уже десять років живе у Сполучених Штатах Америки, але коли на Батьківщині почалася війна вона вирішила працювати задля перемоги України.
У перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави пані Юлія вирішила діяти, не чекаючи ні секунди. Тож від 24 лютого до сьогодні вона разом з іншими однодумцями волонтерить. Насамперед організували збір коштів для захисників із Любешівщини на різні потреби.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські чирлідерки – найкращі в Україні
Команда з чирлідингу Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на відкритому онлайн-чемпіонаті України.
Спортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві. У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.
Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції
2-3 липня Париж приймав відкритий турнір з академічного веслування «PARA-ROWING REGATTA TO PARIS”. У складі збірної команди України виступали ковельчани – Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.
За підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.
Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію. Дмитро Герез разом із лучанином Андрієм Сивихом стали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.
Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС
Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.
Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.
100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ
Лучанка Марія Вінчук перенесла емоції і переживання 100 перших днів у 36 віршів, а згодом видала їх збірку. Невеличка за розміром, але неосяжна за емоціями збірка може стати вашою і одночасно допомогти наблизити Перемогу.
Ціль - зібрати 100 000 грн і передати в "АНГАР".
Спеціально для цієї мети була створена картка:
Вінчук Марія - 5169 3600 1886 4045
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубриці знижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лише позитив.
Сьогодні, 5 липня, ми писали про таке:
Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи
Двоє спортсменів з Волині візьмуть участь у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків 2022 у складі збірної України.
Так, Едуард Муравський позмагається у спортивній ходьбі на 10 000 метрів, а Євгеній Литвин боротоиметься за звання найкращого метальника молота у Європі.
Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги
Колишній оборонець "Волині" Максим Войтіховський змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі під кольорами одеського "Чорноморця".
Європейський інвестбанк готовий допомогти відбудовувати Маріуполь
Заступник виконавчого директору Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт на Конференції з питань відновлення України у Швейцарії заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя.
Берндт запевняє, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.
Волинянка, яка живе у США, волонтерить для ЗСУ
Уродженка Любешівщини Юлія Фурманчук уже десять років живе у Сполучених Штатах Америки, але коли на Батьківщині почалася війна вона вирішила працювати задля перемоги України.
У перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави пані Юлія вирішила діяти, не чекаючи ні секунди. Тож від 24 лютого до сьогодні вона разом з іншими однодумцями волонтерить. Насамперед організували збір коштів для захисників із Любешівщини на різні потреби.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські чирлідерки – найкращі в Україні
Команда з чирлідингу Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на відкритому онлайн-чемпіонаті України.
Спортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві. У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.
Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції
2-3 липня Париж приймав відкритий турнір з академічного веслування «PARA-ROWING REGATTA TO PARIS”. У складі збірної команди України виступали ковельчани – Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.
За підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.
Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію. Дмитро Герез разом із лучанином Андрієм Сивихом стали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.
Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС
Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.
Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.
100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ
Лучанка Марія Вінчук перенесла емоції і переживання 100 перших днів у 36 віршів, а згодом видала їх збірку. Невеличка за розміром, але неосяжна за емоціями збірка може стати вашою і одночасно допомогти наблизити Перемогу.
Ціль - зібрати 100 000 грн і передати в "АНГАР".
Спеціально для цієї мети була створена картка:
Вінчук Марія - 5169 3600 1886 4045
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
Медіа