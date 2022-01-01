Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня

Попри увесь негатив, не варто піддаватися депресивному настрою. Війна в країні досі триває, однак добрі новини є щодня. Світло обов'язково переможе темряву, а ми неодмінно святкуватимемо перемогу над рашистами. Аби її пришвидшити, слід підтримувати бойовий дух, вірити у ЗСУ і всіляко допомагати війську у тилу.А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубриці знижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лише позитив.Двоє спортсменів з Волині візьмуть участь у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків 2022 у складі збірної України.Так,позмагається у спортивній ходьбі на 10 000 метрів, аборотоиметься за звання найкращого метальника молота у Європі.Колишній оборонець "Волині"змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі під кольорами одеського "Чорноморця".Заступник виконавчого директору Європейського інвестиційного банкуна Конференції з питань відновлення України у Швейцарії заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя.Берндт запевняє, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.Уродженка Любешівщиниуже десять років живе у Сполучених Штатах Америки, але коли на Батьківщині почалася війна вона вирішила працювати задля перемоги України.У перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави пані Юлія вирішила діяти, не чекаючи ні секунди. Тож від 24 лютого до сьогодні вона разом з іншими однодумцями волонтерить. Насамперед організували збір коштів для захисників із Любешівщини на різні потреби.Команда з чирлідингу Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на відкритому онлайн-чемпіонаті України.Спортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві. У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.2-3 липня Париж приймав відкритий турнір з академічного веслування «PARA-ROWING REGATTA TO PARIS”. У складі збірної команди України виступали ковельчани –таЗа підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію. Дмитро Герез разом із лучаниномстали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.Лучанкаперенесла емоції і переживання 100 перших днів у 36 віршів, а згодом видала їх збірку. Невеличка за розміром, але неосяжна за емоціями збірка може стати вашою і одночасно допомогти наблизити Перемогу.Ціль - зібрати 100 000 грн і передати в "АНГАР".