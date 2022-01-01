Волинянка, яка живе у США, волонтерить для ЗСУ

Юлія Фурманчук уже десять років живе у Сполучених Штатах Америки, але коли на Батьківщині почалася війна вона вирішила працювати задля перемоги України.



У перший день повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави пані Юлія вирішила діяти, не чекаючи ні секунди, - пише газета



«Важко навіть описати, що відчувала, коли дізналася про війну. При перших вибухах охопив невимовний, паралізуючий страх за своїх рідних і знайомих, котрі проживають в Україні. Лють до ворога, який усе ж таки пішов на той крок, на знищення нашої держави та українського народу. Оговтавшись від емоцій, відразу була налаштована рішуче: треба гуртуватися і допомагати», – ділиться своїми першими відчуттями пані Юлія, котра проживає в Штаті Нью Джерсі (місто Норс Берген, яке неподалік від Манхеттену).



Тож від 24 лютого до сьогодні вона разом з іншими однодумцями волонтерить. Насамперед організували збір коштів для захисників із Любешівщини на різні потреби. Суму, яку вдалося зібрати, перерахували на картку нашої волонтерки Іванки Оласюк. Разом із тим Юлія Фурманчук долучилася до організації та проведення забігу в штаті на підтримку України. На ньому, як розповідає наша землячка, вдалося зібрати 15000 $. Їх передали для фонду Razom.For.Ukraine на аптечки для Збройних сил України.



Загалом важко перерахувати всі волонтерські старання пані Юлії за місяці цієї великої війни. Було чимало інтерв’ю для різних видань, радіо і телешоу, на яких вона разом з іншими волонтерами розповідала про жахливі реалії, які відбуваються в Україні, та закликала про допомогу.



«Я від самого початку вірю, що Україна переможе. Але для цього треба всім згуртуватися і разом постаратися. Інакше ніяк», – переконана пані Юлія.



Нещодавно вона передала зібрані кошти на автомобіль, який любешівські волонтери перефарбували, підготували та відправили на фронт.



«Я «охрестила» це авто «танчиком» і дуже сподіваюся, що воно оберігатиме наших мужніх козаків», – каже уродженка Любешова.



Також волонтерська команда в Штатах працювала над збором і доставкою аптечок для Збройних сил України. Робили це разом із MEESTExpress, Razom.for.Ukraine. Так, щодня їм вдавалося зібрати до 3000 індивідуальних аптечок, медичних рюкзаків та медичного обладнання. «Їх доправляємо літаками. Також у нас постійно триває збір коштів для потреб мого рідного Любешова та всієї громади», – ділиться пані Юлія.



Вона щодня тримає на пульсі новини в Україні, аби не пропустити чогось важливого. Неабияк переживає за свою Батьківщину й водночас дуже захоплюється підтримкою американців.



«Україну підтримують усі! І це нереальне відчуття. Адже якщо раніше не знали, де то така країна, то зараз навіть дуже чітко вимовляють слова Чорнобаївка та Маріуполь. Американці – відкритий народ, вони бачать та чують усю правду. Медіановини не приховують ні жахливих кадрів Бучі, ні Азовсталі. Люди намагаються допомогти, чим можуть: хто волонтерить, хто донатить кошти, хто вивішує стяг України на своїх будинках, хоча і не є українцем», – із нотками гордості за рідну неньку-Україну каже Юлія Фурманчук.



Вона у Штатах – уже давно, так би мовити, своя. Має сім’ю та улюблену справу – власну б’юті-студію в Манхеттені. Багато подорожує світом та захоплюється його красою. Однак в її серденьку ніколи не згасає любов до своєї Батьківщини – рідної України та містечка Любешів. За цим клаптиком землі неабияк сумує, тож періодично приїжджає сюди. Наприклад, востаннє прогулювалася вуличками нашого селища торік у серпні.



«Тоді подорожували всією Україною і навіть піднялися на Говерлу. Як казав мій чоловік, він просто не знав, що наша країна настільки красива. І скільки б ми не подорожували світом, скільки б не бачили всього нового та неймовірного, завжди у моєму серці домівкою є те місце, де так солодко пахне чисте повітря. Де живуть нереально талановиті й сильні люди, в генному коді яких закладена Воля. Історія, музика, їжа, гори, моря – це все наша Україна», – з теплотою в голосі та щемом у серці каже Юлія Фурманчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка Любешівщиниуже десять років живе у Сполучених Штатах Америки, але коли на Батьківщині почалася війна вона вирішила працювати задля перемоги України.У перший день повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави пані Юлія вирішила діяти, не чекаючи ні секунди, - пише газета "Нове життя" «Важко навіть описати, що відчувала, коли дізналася про війну. При перших вибухах охопив невимовний, паралізуючий страх за своїх рідних і знайомих, котрі проживають в Україні. Лють до ворога, який усе ж таки пішов на той крок, на знищення нашої держави та українського народу. Оговтавшись від емоцій, відразу була налаштована рішуче: треба гуртуватися і допомагати», – ділиться своїми першими відчуттями пані Юлія, котра проживає в Штаті Нью Джерсі (місто Норс Берген, яке неподалік від Манхеттену).Тож від 24 лютого до сьогодні вона разом з іншими однодумцями волонтерить. Насамперед організували збір коштів для захисників із Любешівщини на різні потреби. Суму, яку вдалося зібрати, перерахували на картку нашої волонтерки Іванки Оласюк. Разом із тим Юлія Фурманчук долучилася до організації та проведення забігу в штаті на підтримку України. На ньому, як розповідає наша землячка, вдалося зібрати 15000 $. Їх передали для фонду Razom.For.Ukraine на аптечки для Збройних сил України.Загалом важко перерахувати всі волонтерські старання пані Юлії за місяці цієї великої війни. Було чимало інтерв’ю для різних видань, радіо і телешоу, на яких вона разом з іншими волонтерами розповідала про жахливі реалії, які відбуваються в Україні, та закликала про допомогу.«Я від самого початку вірю, що Україна переможе. Але для цього треба всім згуртуватися і разом постаратися. Інакше ніяк», – переконана пані Юлія.Нещодавно вона передала зібрані кошти на автомобіль, який любешівські волонтери перефарбували, підготували та відправили на фронт.«Я «охрестила» це авто «танчиком» і дуже сподіваюся, що воно оберігатиме наших мужніх козаків», – каже уродженка Любешова.Також волонтерська команда в Штатах працювала над збором і доставкою аптечок для Збройних сил України. Робили це разом із MEESTExpress, Razom.for.Ukraine. Так, щодня їм вдавалося зібрати до 3000 індивідуальних аптечок, медичних рюкзаків та медичного обладнання. «Їх доправляємо літаками. Також у нас постійно триває збір коштів для потреб мого рідного Любешова та всієї громади», – ділиться пані Юлія.Вона щодня тримає на пульсі новини в Україні, аби не пропустити чогось важливого. Неабияк переживає за свою Батьківщину й водночас дуже захоплюється підтримкою американців.«Україну підтримують усі! І це нереальне відчуття. Адже якщо раніше не знали, де то така країна, то зараз навіть дуже чітко вимовляють слова Чорнобаївка та Маріуполь. Американці – відкритий народ, вони бачать та чують усю правду. Медіановини не приховують ні жахливих кадрів Бучі, ні Азовсталі. Люди намагаються допомогти, чим можуть: хто волонтерить, хто донатить кошти, хто вивішує стяг України на своїх будинках, хоча і не є українцем», – із нотками гордості за рідну неньку-Україну каже Юлія Фурманчук.Вона у Штатах – уже давно, так би мовити, своя. Має сім’ю та улюблену справу – власну б’юті-студію в Манхеттені. Багато подорожує світом та захоплюється його красою. Однак в її серденьку ніколи не згасає любов до своєї Батьківщини – рідної України та містечка Любешів. За цим клаптиком землі неабияк сумує, тож періодично приїжджає сюди. Наприклад, востаннє прогулювалася вуличками нашого селища торік у серпні.«Тоді подорожували всією Україною і навіть піднялися на Говерлу. Як казав мій чоловік, він просто не знав, що наша країна настільки красива. І скільки б ми не подорожували світом, скільки б не бачили всього нового та неймовірного, завжди у моєму серці домівкою є те місце, де так солодко пахне чисте повітря. Де живуть нереально талановиті й сильні люди, в генному коді яких закладена Воля. Історія, музика, їжа, гори, моря – це все наша Україна», – з теплотою в голосі та щемом у серці каже Юлія Фурманчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію