Волинські чирлідерки – найкращі в Україні

Волинські чирлідерки – найкращі в Україні
Команда з чирлідингу Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на відкритому онлайн-чемпіонаті України.

Про це повідомляють на сайті навчального закладу.

Під керівництвом старшого викладача кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, тренера Венери Кренделєвої спортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві.

У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.


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Теги: Волинь, Україна, ВНУ, спорт, чемпіонат
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