Волинські чирлідерки – найкращі в Україні





Про це повідомляють на сайті навчального закладу.



Під керівництвом старшого викладача кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, тренера Венери Кренделєвої спортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві.



У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда з чирлідингу Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на відкритому онлайн-чемпіонаті України.Про це повідомляють на сайті навчального закладу.Під керівництвом старшого викладача кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, тренераспортсменки гідно представили університет та Волинь на відкритому онлайн-чемпіонаті з чирлідингу–2022, який відбувався в Києві.У двох номінаціях – Urban Cheer Team Seniors і Cheer Dance Show Team Seniors – команда ВНУ імені Лесі Українки зайняла перші місця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію