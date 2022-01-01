Росіяни випустили по Дніпропетровщині 7 ракет, 6 з них збили ЗСУ, – ОВА
Сьогодні, 09:04
У вівторок зранку, 5 липня, російські окупанти випустили на Дніпропетровську область 7 ракет.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом.
У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.
У місті Покров «приліт» у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також Резніченко додав, що напружені ніч та ранок були і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду.
"У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив очільник ОВА.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом.
У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.
У місті Покров «приліт» у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також Резніченко додав, що напружені ніч та ранок були і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду.
"У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив очільник ОВА.
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