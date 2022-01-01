СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України





Про це



Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Дмітрія Зубарєва.



Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України.



«Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.



Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику.



Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку.



Не раз зрадник зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.



Заходи з викриття зрадника проводили співробітники Департаменту контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ході спецоперації у Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсбСвоєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України.«Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику.Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку.Не раз зрадник зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.Заходи з викриття зрадника проводили співробітники Департаменту контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ.

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