Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ, – військові експерти





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Президент Росії Володимир Путін після захоплення Росією Лисичанська, схоже, наказав російським військовим взяти оперативну паузу.



За даними, які проаналізував інститут, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню з непрямого наведення та наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій.



Зокрема, українські сили завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області (поблизу лінії фронту) 4 липня та Сніжному Донецької області (приблизно 75 км від лінії фронту) вночі з 3 на 4 липня після удару по одному з чотирьох російських складів боєприпасів у Мелітополі 3 липня.



Наданий Заходом HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості, зазначає ISW.



Ключові висновки аналітиків інституту:



Російське керівництво може висувати умови для оперативної паузи після захоплення Лисичанська та кордону Луганської області.



Російські війська зміцнюють територіальний та адміністративний контроль над Сєвєродонецьком і Лисичанськом.



Загарбники продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на Бахмут і Сіверськ.



Окупанти продовжували обмежені та безуспішні наступи на північ від Харкова.



Українські партизани націлені на російські залізничні лінії навколо Мелітополя і Токмака.



Російське керівництво може висувати умови для призову громадян України, які проживають на окупованих територіях.



Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть просуватися на захід від траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою пройти до Бахмута і Сіверська, хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат, понесених під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною.



Крім того, військові аналітики повідомляють, що дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали пожежі біля Спірного, Клинового та Вугледарської електростанції 4 липня, що перевіряється зі звітами українського Генштабу.



Також дані NASA FIRMS за 4 липня показали значну концентрацію теплових аномалій у лісистих районах на південний схід від Ізюма, що вказує на ймовірні місця російського вогню непрямим наведенням та українських контрбатарейних вогнів.



Інститут припускає, що російське керівництво може готуватися до мобілізації українських громадян на окупованих територіях.



Представник президента України в Криму 3 липня заявив, що російська адміністрація в Криму видала указ про створення "призовної комісії з мобілізації громадян в Республіці Крим", яка дозволить російській владі примусово мобілізувати жителів Криму на військову службу.



До аналізу війни в Україні інститут додає карти ведення боїів в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Президент Росії Володимир Путін після захоплення Росією Лисичанська, схоже, наказав російським військовим взяти оперативну паузу.За даними, які проаналізував інститут, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню з непрямого наведення та наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій.Зокрема, українські сили завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області (поблизу лінії фронту) 4 липня та Сніжному Донецької області (приблизно 75 км від лінії фронту) вночі з 3 на 4 липня після удару по одному з чотирьох російських складів боєприпасів у Мелітополі 3 липня.Наданий Заходом HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості, зазначає ISW.Російське керівництво може висувати умови для оперативної паузи після захоплення Лисичанська та кордону Луганської області.Російські війська зміцнюють територіальний та адміністративний контроль над Сєвєродонецьком і Лисичанськом.Загарбники продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на Бахмут і Сіверськ.Окупанти продовжували обмежені та безуспішні наступи на північ від Харкова.Українські партизани націлені на російські залізничні лінії навколо Мелітополя і Токмака.Російське керівництво може висувати умови для призову громадян України, які проживають на окупованих територіях.Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть просуватися на захід від траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою пройти до Бахмута і Сіверська, хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат, понесених під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною.Крім того, військові аналітики повідомляють, що дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали пожежі біля Спірного, Клинового та Вугледарської електростанції 4 липня, що перевіряється зі звітами українського Генштабу.Також дані NASA FIRMS за 4 липня показали значну концентрацію теплових аномалій у лісистих районах на південний схід від Ізюма, що вказує на ймовірні місця російського вогню непрямим наведенням та українських контрбатарейних вогнів.Інститут припускає, що російське керівництво може готуватися до мобілізації українських громадян на окупованих територіях.Представник президента України в Криму 3 липня заявив, що російська адміністрація в Криму видала указ про створення "призовної комісії з мобілізації громадян в Республіці Крим", яка дозволить російській владі примусово мобілізувати жителів Криму на військову службу.До аналізу війни в Україні інститут додає карти ведення боїів в Україні.

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