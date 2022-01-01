У Генштабі назвали втрати Росії, найбільші – на Донецькому та Слов`янському напрямках
Сьогодні, 10:38
Росія у війні з Україною вже втратила 36350 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:
особового складу - 36350 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1594 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,
артилерійських систем – 806 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+1) од,
засоби ППО - 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
крилаті ракети - 144 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,
спеціальна техніка - 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:
особового складу - 36350 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1594 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,
артилерійських систем – 806 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+1) од,
засоби ППО - 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
крилаті ракети - 144 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,
спеціальна техніка - 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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