У Генштабі назвали втрати Росії, найбільші – на Донецькому та Слов`янському напрямках





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:



особового складу - 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,

артилерійських систем – 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальна техніка - 65 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні з Україною вже втратила 36350 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:особового складу - 36350 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1594 (+5) од,бойових броньованих машин - 3772 (+18) од,артилерійських систем – 806 (+2) од,РСЗВ - 247 (+1) од,засоби ППО - 105 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),крилаті ракети - 144 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,спеціальна техніка - 65 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію