Знайшли у лісопосадці із травмами голови: волинянин під час п`яної суперечки побив чоловіка

У Володимирі затримали 24-річного місцевого жителя за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора ввечері, 4 липня, у лісопосадці по вулиці Ольжича у Володимирі громадяни знайшли чоловіка із травмами голови. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. Постраждалим виявився 39-річний житель міста.Співробітники місцевої поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель Володимира.З’ясувалося, що зловмисник, під час п’яної суперечки, наніс постраждалому вказані тілесні ушкодження. Нині він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.