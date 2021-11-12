Знайшли у лісопосадці із травмами голови: волинянин під час п`яної суперечки побив чоловіка

Знайшли у лісопосадці із травмами голови: волинянин під час п`яної суперечки побив чоловіка
У Володимирі затримали 24-річного місцевого жителя за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора ввечері, 4 липня, у лісопосадці по вулиці Ольжича у Володимирі громадяни знайшли чоловіка із травмами голови. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. Постраждалим виявився 39-річний житель міста.

Співробітники місцевої поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель Володимира.

З’ясувалося, що зловмисник, під час п’яної суперечки, наніс постраждалому вказані тілесні ушкодження. Нині він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, Володимир, суперечка, побиття, поліція
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