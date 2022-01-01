Європейський інвестбанк готовий допомогти відбудовувати Маріуполь
Сьогодні, 06:31
Заступник виконавчого директору Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт на Конференції з питань відновлення України у Швейцарії заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Маріупольської міської ради, передає Укрінформ.
«Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яку було зруйновано. Ми націлені зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього", - цитує міськрада представника ЄІБ.
Берндт висловив впевненість, зазначили в мерії, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.
Завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у Маріуполі реалізовувалося 16 проєктів. Серед них - чотири амбулаторії у різних районах міста, міські та технологічний ліцеї, культурний центр «Порт культур», плавальний басейн у Лівобережному районі, Центр інновацій та житло для переселенців. Зараз практично усі ці об'єкти зруйновані внаслідок обстрілів - армія рф протягом кількох місяців нищила місто з усіх видів важкого озброєння.
Як відомо, 4 липня, в швейцарському Лугано розпочалася міжнародна конференція з відновлення України, де уряд України представляє своє бачення повоєнного відродження країни та створення міжнародної платформи з підтримки такого відродження після перемоги над російськими загарбниками.
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Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Маріупольської міської ради, передає Укрінформ.
«Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яку було зруйновано. Ми націлені зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього", - цитує міськрада представника ЄІБ.
Берндт висловив впевненість, зазначили в мерії, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.
Завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у Маріуполі реалізовувалося 16 проєктів. Серед них - чотири амбулаторії у різних районах міста, міські та технологічний ліцеї, культурний центр «Порт культур», плавальний басейн у Лівобережному районі, Центр інновацій та житло для переселенців. Зараз практично усі ці об'єкти зруйновані внаслідок обстрілів - армія рф протягом кількох місяців нищила місто з усіх видів важкого озброєння.
Як відомо, 4 липня, в швейцарському Лугано розпочалася міжнародна конференція з відновлення України, де уряд України представляє своє бачення повоєнного відродження країни та створення міжнародної платформи з підтримки такого відродження після перемоги над російськими загарбниками.
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