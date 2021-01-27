Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги

Максим Войтіховський змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі.



Колишній оборонець "Волині" захищатиме кольори одеського "Чорноморця", - пише



"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за "Оболонь", "Гірник-Спорт" та "Полісся".



Войтіховський грав за молодіжну команду "Чорноморця", а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька "Волинь".



Також до "Чорноморця приєднався ще один колишній гравець "Волині" Сергій Петько, який виступав за рівненський "Верес".







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