Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги
Сьогодні, 05:27
Один з лідерів луцької "Волині" Максим Войтіховський змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі.
Колишній оборонець "Волині" захищатиме кольори одеського "Чорноморця", - пише Football.ua.
"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за "Оболонь", "Гірник-Спорт" та "Полісся".
Войтіховський грав за молодіжну команду "Чорноморця", а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька "Волинь".
Також до "Чорноморця приєднався ще один колишній гравець "Волині" Сергій Петько, який виступав за рівненський "Верес".
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Колишній оборонець "Волині" захищатиме кольори одеського "Чорноморця", - пише Football.ua.
"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за "Оболонь", "Гірник-Спорт" та "Полісся".
Войтіховський грав за молодіжну команду "Чорноморця", а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька "Волинь".
Також до "Чорноморця приєднався ще один колишній гравець "Волині" Сергій Петько, який виступав за рівненський "Верес".
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