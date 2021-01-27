Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги

Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги
Один з лідерів луцької "Волині" Максим Войтіховський змінив клуб та виступатиме у Прем'єр лізі.

Колишній оборонець "Волині" захищатиме кольори одеського "Чорноморця", - пише Football.ua.

"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за "Оболонь", "Гірник-Спорт" та "Полісся".

Войтіховський грав за молодіжну команду "Чорноморця", а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька "Волинь".

Також до "Чорноморця приєднався ще один колишній гравець "Волині" Сергій Петько, який виступав за рівненський "Верес".



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Теги: Волинь, спорт, футбол, трансфер
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