Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи
Двоє спортсменів з Волині візьмуть участь у Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юнаків 2022 у складі збірної України.

Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.

Змагання триватиме з 4 по 7 липня в місті Єрусалимі на стадіоні Єврейського університету.

До збірної України увійшло 11 хлпців та 8 дівчат 2005 та 2006 років народження.

До складу збірної потрапили і двоє волинян. Так, Едуард Муравський позмагається у спортивній ходьбі на 10 000 метрів, а Євгеній Литвин боротоиметься за звання найкращого метальника молота у Європі.

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Теги: спорт, Україна, Волинь, Едуард Муравський, Євгеній Литвин
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