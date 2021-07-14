Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Двоє спортсменів з Волині візьмуть участь у Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юнаків 2022 у складі збірної України.Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.Змагання триватиме з 4 по 7 липня в місті Єрусалимі на стадіоні Єврейського університету.До збірної України увійшло 11 хлпців та 8 дівчат 2005 та 2006 років народження.До складу збірної потрапили і двоє волинян. Так,позмагається у спортивній ходьбі на 10 000 метрів, аборотоиметься за звання найкращого метальника молота у Європі.