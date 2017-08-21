Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі

Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі
Майже пів сотні дітей з Нововолинської громади та ВПО зараз відпочивають за кодоном.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

З 1 липня 48 дітей з родин військовослужбовців, ВПО, пільгових категорій та обдаровані школярі громади відпочивають у польському місті Юзефув (Отвоцький повіт Powiat Otwocki).

Перебування дітей за кордоном, зокрема, проживання та харчування взяла на себе польська сторона. Для юних нововолинців організовано екскурсії та цікаві заходи.

Відпочиватимуть школярі у Польщі до 13 липня.

Загалом планується охопити відпочинком за кордоном майже 300 дітей.

Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі
Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі
Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі

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Теги: Нововолинськ, відпочинок, Польща
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