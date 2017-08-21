Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі

Майже пів сотні дітей з Нововолинської громади та ВПО зараз відпочивають за кодоном.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.З 1 липня 48 дітей з родин військовослужбовців, ВПО, пільгових категорій та обдаровані школярі громади відпочивають у польському місті Юзефув (Отвоцький повіт Powiat Otwocki).Перебування дітей за кордоном, зокрема, проживання та харчування взяла на себе польська сторона. Для юних нововолинців організовано екскурсії та цікаві заходи.Відпочиватимуть школярі у Польщі до 13 липня.Загалом планується охопити відпочинком за кордоном майже 300 дітей.