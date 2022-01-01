5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження головний лікар Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, заслужений лікар України Тетяна Масікова (на фото).
Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та екс-голови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.
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Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та екс-голови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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