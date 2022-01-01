Жидичинські монахи організовують лавандовий майстер-клас, щоб купити авто для ЗСУ

У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться благодійний майстер-клас із виготовлення лавандових віночків.Про це повідомляють у Центрі туристичної інформації та паломництва "ZHYDYCHYN CENTER".У монастирі вирішили підтримати Збройні сили України за допомогою квітів лаванди, які виросли в обителі.Учасники майстер-класу отримають від організаторів майстер-класу квіти для виготовлення віночка, знання про особливості та догляду за кущами лаванди, навички роботи з лавандою у флористиці, лавандовий вінок для своєї .Для участі в майстер-класі потрібно попередньо зареєструватися за номером +38 067 104 22 88.Вартість участі в заході - благодійний внесок на потреби ЗСУ. Виручені кошти використають, щоб придбати автомобіль для 80 десантно-штурмової бригади.